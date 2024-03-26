Япония одобрила экспорт новейшего истребителя

Правительство Японии приняло резолюцию, смягчающую ограничения на экспорт оборонного оборудования, что позволит стране осуществлять поставки в другие страны новейшего истребителя, который разрабатывается совместно с Великобритании и Италией.

Правительство Японии приняло резолюцию, смягчающую ограничения на экспорт оборонного оборудования, что позволит стране осуществлять поставки в другие страны новейшего истребителя, который разрабатывается совместно с Великобритании и Италией.

Как передает Report , об этом объявил кабмин страны.

На заседании правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой была утверждена обновленная версия правил экспорта оборонного оборудования и технологий. Ранее в этом месяце к договоренности о необходимости внести соответствующие поправки в законодательство пришли правящая Либерально-демократическая партия Японии и ее младший партнер по коалиции партия Комэйто.

В то же время перечень стран, куда разрешен экспорт, ограничен. В него входят только государства, которым Япония может передавать оборонные технологии и оборудование, поскольку те являются участниками международных соглашений и поэтому обязуются использовать их в соответствии с целями и принципами Устава ООН. В перечень вошли Австралия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Малайзия, ОАЭ, США, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Франция, Швеция. Экспорт в страны, где ведутся боевые действия, осуществляться не будет.