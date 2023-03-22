Япония объявила о выделении Украине до $500 млн безвозмездной помощи

Власти Японии приняли решение выделить Украине $470 млн в формате безвозмездной помощи.
Как передает
"Мы безвозмездно передадим $470 млн для помощи Украине в энергетической и других областях", - сказал глава правительства.
Ранее Кисида объявил о выделении Украине $30 млн на поставку нелетального снаряжения.
Японский лидер прибыл в Киев 21 марта. Он последним из лидеров Группы семи совершил такую поездку.
Страна восходящего солнца в этом году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. Кисида пригласил Зеленского принять участие в саммите по видеосвязи.