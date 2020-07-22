Япония объявила о рекордном приросте заболевших COVID-19

Япония объявила о рекордном числе случаев заражения коронавирусом на территории страны с начала пандемии — 750.

Япония объявила о рекордном числе случаев заражения коронавирусом на территории страны с начала пандемии — 750.

Как передает Report со ссылкой на Газету. ру, об этом сообщает агентство Kiodo.

По информации властей страны, число заболевших COVID-19 в стране превысило 27,8 тыс. человек. Крупнейшим очагом распространения инфекции стал Токио, в городе заразились более 10 тыс. человек.

Жертвами вируса в стране стали более 1 тыс. пациентов.

Власти страны на фоне второй волны вируса не стали вводить повсеместных ограничений, однако, согласно социологическим опросам, более 66% японцев выступают за повторное введение режима ЧС. Он действовал в стране с 8 апреля по 25 мая.