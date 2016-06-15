Япония обвинила китайский военный корабль в нарушении своей границы

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны Японии сообщило о нарушении кораблем ВМФ КНР японской морской границы, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Согласно телеканалу NHK, по данным военного ведомства, китайский военный корабль примерно на полтора часа вторгся в территориальные воды Японии в районе острова Кучиноерабу. Нарушение было зафиксировано патрульным самолетом Р-3С морских сил самообороны Японии.

Телеканал отмечает, что нарушение китайским кораблем морской границы Японии чрезвычайно необычное явление.

Агентство Reuters сообщает, что активизация китайских ВМФ происходит на фоне усиления позиций американского флота в этом регионе. В частности, возле берегов острова Окинава прошли учения, в которых приняли участие в том числе авианосец "Джон Стейнис", японский вертолетоносец и сторожевые корабли ВМФ Индии.