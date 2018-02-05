Япония обиделась на Корею из-за изображения спорных островов на флаге единой Кореи

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Японии направило протест Республике Корея в связи с изображением на едином флаге двух Корей островов Такэсима (Токто), принадлежность которых оспаривается японской стороной.

Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это полностью противоречит позиции нашего государства, совершенно неприемлемо. Южной Корее по дипломатическим каналам был направлен протест", - подчеркнул он.

Единый флаг, или так называемый флаг объединения был поднят в ходе состоявшегося в воскресенье товарищеского матча по хоккею между объединенной женской сборной двух Корей и командой Швеции. Разработанный для представления единой Кореи на международных спортивных соревнованиях, флаг объединения впервые был использован в 1991 году, когда единая команда двух стран была представлена на чемпионате мира по настольному теннису в Японии.

Архипелаг Такэсима - группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря, которое корейцы называют Восточным морем. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются Вооруженными силами Республики Корея, которая держит там небольшой гарнизон.

Токио утверждает, что Республика Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, в свою очередь заявляют, что этот крошечный архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.