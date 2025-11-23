Япония не отказывается от плана размещения ракет в 110 км от Тайваня

Правительство Японии не отказывается от планов по размещению ракет средней дальности на территории гарнизона Сил самообороны на острове Йонагуни, расположенном примерно в 110 км от Тайваня.

Как передает Report, об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми, посетивший военный объект.

"Заявления о том, что размещение ракет повысит уровень напряженности в регионе являются необоснованными", - приводит его слова агентство Киодо. В то же время он не стал отвечать на дополнительные вопросы журналистов о том, как будет действовать Япония в случае "военного кризиса у Тайваня" - высказывания премьер-министра Санаэ Такаити по этой теме уже спровоцировали обострение отношений между Токио и Пекином. Гарнизон Сил самообороны Японии на Йонагуне был сформирован в 2016 году - там планируется размещение зенитных ракет средней дальности "Тип-03".