Япония не намерена участвовать в военных операциях против террористов

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Вклад Японии в международную борьбу с терроризмом не будет включать проведение или присоединение к военным операциям, только гуманитарную помощь пострадавшим. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь премьера страны Синдзо Абэ Ясухиса Кавамура.

"У Японии будет свой путь и своё видение о том вкладе, который она может сделать в борьбе с этим вызовом (терроризмом — ред.). Это будет гуманитарная миссия. Мы делали так и раньше, и будем продолжать делать это", — сказал Кавамура.

Он уточнил, что под "гуманитарной миссией" в Японии подразумевают "оказание помощи беженцам, создание для них рабочих мест, что в итоге должно привести к снижению экстремизма".