Япония назвала условие восстановления отношений с КНДР

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Япония восстановит отношения с КНДР в том случае, если северокорейское правительство проведет полное разоружение и решит проблему похищений японских граждан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе трехсторонней встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Китая Ли Кэцяном в Токио.

Ранее южнокорейский лидер призвал японское правительство возобновить диалог с КНДР по нормализации отношений между странами.

Мун Чжэ Ин отметил, что на прошедшем межкорейском саммите председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить диалог с Японией "в любое время".