 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Япония назвала условие восстановления отношений с КНДР

    Северокорейское правительство должно провести полное разоружение и решить проблему похищений японских граждан

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Япония восстановит отношения с КНДР в том случае, если северокорейское правительство проведет полное разоружение и решит проблему похищений японских граждан.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе трехсторонней встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Китая Ли Кэцяном в Токио.

    Ранее южнокорейский лидер призвал японское правительство возобновить диалог с КНДР по нормализации отношений между странами.

    Мун Чжэ Ин отметил, что на прошедшем межкорейском саммите председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить диалог с Японией "в любое время".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi