Япония направит украинским полицейским пакет гуманитарной помощи

Правительство Японии приняло решение направить Украине очередной пакет гуманитарной помощи на сумму в 550 тыс. долларов, средства пойдут на преодоление трудностей, с которыми сталкивается Национальная полиция Украины в зимний период.

Правительство Японии приняло решение направить Украине очередной пакет гуманитарной помощи на сумму в 550 тыс. долларов, средства пойдут на преодоление трудностей, с которыми сталкивается Национальная полиция Украины в зимний период.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило Министерство иностранных дел Японии.

Средства пойдут на приобретение светоотражающих материалов и химических грелок для украинских полицейских.

"На фоне продолжающихся сильных морозов и отсутствия уличного освещения, приводящего к дорожно-транспортным происшествиям, поддержка направлена на повышение уровня безопасности пешеходов и госслужащих в ночное время, а также на защиту госслужащих, работающих в условиях уличного мороза", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Правительство Японии также обещает продолжить всестороннюю поддержку народа Украины, совместно с международным сообществом, включая страны G7, председателем которой в этом году является японская сторона.