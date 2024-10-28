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Япония направит Украине 3 млрд долларов за счет доходов от активов РФ

Япония направит Украине 3 млрд долларов за счет доходов от активов РФ Правительство Японии выделит Украине 471,9 млрд иен (порядка 3 млрд долларов) в рамках согласованного странами "Группы семи" (G7) кредита для Киева в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.
Другие страны
28 октября 2024 г. 16:45
Япония направит Украине 3 млрд долларов за счет доходов от активов РФ

Правительство Японии выделит Украине 471,9 млрд иен (порядка 3 млрд долларов) в рамках согласованного странами "Группы семи" (G7) кредита для Киева в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее лидеры G7 приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита на 50 млрд долларов. Подчеркивалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права".

При этом США обязались взять на себя выделение Украине 20 млрд, а остальные 30 млрд долларов будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.

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Версия на английском языке Japan plans to send Ukraine $3B using revenues from Russian assets
Версия на азербайджанском языке Yaponiya Rusiya aktivlərindən əldə edilən gəlirdən Ukraynaya 3 milyard dollar göndərəcək

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