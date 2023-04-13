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Япония направит Украине $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки

Япония направит Украине $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки Япония планирует направить в Украину $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года, эти средства позволят профинансировать приоритетные, а именно социальные и гуманитарные расходы.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 19:34
Япония направит Украине $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки

Япония планирует направить в Украину $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года, эти средства позволят профинансировать приоритетные, а именно социальные и гуманитарные расходы.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, по сообщению пресс-службы Министерства финансов в четверг, речь об этом шла на встрече министра финансов Японии Суничи Судзуки с министром финансов Украины Сергеем Марченко в Вашингтоне на полях весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.

"Украина чрезвычайно ценит вклад Японии в ускорение нашей победы в войне, в частности, через системное оказание финансовой, гуманитарной помощи и санкционное давление на Россию. Председательствуя в G7 в 2023 году, Япония демонстрирует принципиальное лидерство в поддержке вопроса на повестке дня международных мероприятий, а также в улучшении координации финпомощи для Украины", - процитировало Марченко министерство.

Во время встречи представители Минфина Японии выразили готовность поддержать Украину в восстановлении, в частности, через потенциальные совместные проекты с Японским агентством международного сотрудничества "Джайка" (JICA).

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