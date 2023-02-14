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Япония намерена закупить у США крупную партию ракет Tomahawk

Япония намерена закупить у США крупную партию ракет Tomahawk Правительство Японии намерено заключить с США крупный контракт на закупку крылатых ракет Tomahawk.
Другие страны
14 февраля 2023 г. 08:42
Япония намерена закупить у США крупную партию ракет Tomahawk

Правительство Японии намерено заключить с США крупный контракт на закупку крылатых ракет Tomahawk.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом сообщил журналистам министр обороны Ясукадзу Хамада.

"Мы намерены заключить договор о массовой закупке", - отметил он. Хамада не уточнил точное число ракет, которое японская сторона намерена приобрести. По данным агентства, в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля) планируется закупить порядка 500 ракет Tomahawk.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию национальной безопасности, которая является основополагающим документом оборонной политики. В частности, в ней прописано право наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Но нанесение превентивных ударов по территории предполагаемого противника не допускается.

В стратегии прописано увеличение оборонных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП (по образцу НАТО). В рамках развития контратакующих возможностей Япония планирует увеличить дальность имеющихся у нее ракет Type 12 и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

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