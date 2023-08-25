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Япония намерена ввести наказание сроком до 10 лет за утечки секретных технологий

Япония намерена ввести наказание сроком до 10 лет за утечки секретных технологий Правительство Японии намерено внести в парламент в 2024 году проект пересмотра законодательства, который будет предусматривать наказание сроком до 10 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений, относящихся в том числе к сферам высоких технологий, космос
Другие страны
25 августа 2023 г. 09:25
Япония намерена ввести наказание сроком до 10 лет за утечки секретных технологий

Правительство Японии намерено внести в парламент в 2024 году проект пересмотра законодательства, который будет предусматривать наказание сроком до 10 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений, относящихся в том числе к сферам высоких технологий, космоса, ключевой инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в интервью интернет-радио Nikkei министр экономической безопасности страны Санаэ Такаити.

По ее словам, предполагается ввести также систему проверки надежности лиц, имеющих допуск к секретной информации. Она будет распространена как на государственных чиновников, так и на частных лиц.

"Необходимо создать систему проверки в том числе и частных лиц в интересах усиления конкурентоспособности Японии, - сказала министр. - Следует поспешить с этим законопроектом. Он важен для национальной экономики и будет представлен в будущем году на рассмотрение парламента".

Создание системы проверки надежности, по словам министра, потребует также укрепления механизма защиты личных данных. Отсутствие допуска к секретной информации, отметила она, препятствует участию японских исследователей и частных компаний в некоторых проектах за рубежом, связанных с закрытыми сведениями.

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