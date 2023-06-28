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Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году

Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году Правительство Японии намерено к 2030 году увеличить число дипломатов на 20%, до примерно 8 тыс. человек.
Другие страны
28 июня 2023 г. 10:56
Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году

Правительство Японии намерено к 2030 году увеличить число дипломатов на 20%, до примерно 8 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Nikkei.

Цель заключается в том, чтобы довести число дипломатических сотрудников до уровня других стран Группы семи. Так, например, по данным издания, во внешнеполитических ведомствах Великобритании, Франции и Германии работают от 7 тыс. до 9 тыс. дипломатов.

При увеличении числа дипломатов МИД Японии намерен сделать акцент на специалистах по отдельным регионам и странам.

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