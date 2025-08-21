О нас

Япония намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии

Япония намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии Министр иностранных дел Японии Такеси Ивая совершит турне по странам Центральной Азии.
Другие страны
21 августа 2025 г. 05:44
Япония намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии

Министр иностранных дел Японии Такеси Ивая совершит турне по странам Центральной Азии.

Как передает Report, об этом сообщили в японском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации, визит состоится 24-28 августа. В рамках поездки Ивая проведет обсуждения с узбекским и казахским коллегами по вопросам двусторонних отношений, выступит с предложениями по проведению диалогового формата "Центральная Азия плюс Япония".

Глава МИД также посетит Самарканд в Узбекистане.

"Япония намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiya Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi