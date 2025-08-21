Япония намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии

Министр иностранных дел Японии Такеси Ивая совершит турне по странам Центральной Азии.

Как передает Report , об этом сообщили в японском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации, визит состоится 24-28 августа. В рамках поездки Ивая проведет обсуждения с узбекским и казахским коллегами по вопросам двусторонних отношений, выступит с предложениями по проведению диалогового формата "Центральная Азия плюс Япония".

Глава МИД также посетит Самарканд в Узбекистане.

"Япония намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии", - говорится в заявлении.