Министр иностранных дел Японии Такеси Ивая совершит турне по странам Центральной Азии.
Как передает
Согласно информации, визит состоится 24-28 августа. В рамках поездки Ивая проведет обсуждения с узбекским и казахским коллегами по вопросам двусторонних отношений, выступит с предложениями по проведению диалогового формата "Центральная Азия плюс Япония".
Глава МИД также посетит Самарканд в Узбекистане.
"Япония намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии", - говорится в заявлении.