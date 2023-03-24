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Япония намерена работать вместе с G7 для пресечения мер по обходу санкций против России

Япония намерена работать вместе с G7 для пресечения мер по обходу санкций против России Япония вместе со своими партнерами по Группе семи (G7) будет работать с целью пресечения мер по обходу антироссийских санкций.
Другие страны
24 марта 2023 г. 13:30
Япония намерена работать вместе с G7 для пресечения мер по обходу санкций против России

Япония вместе со своими партнерами по Группе семи (G7) будет работать с целью пресечения мер по обходу антироссийских санкций.

Как передает Report, об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе парламентского заседания.

"Для эффективного применения санкций необходимо прилагать усилия, чтобы третьи страны их не обходили и не снижали тем самым их эффективность. Мы намерены работать с международным сообществом, включая Группу семи, для обеспечения эффективности санкций, в том числе это касается пресечения мер по их обходу и уклонению", - сказал он.

Япония в этом году председательствует в G7 и в мае проведет ее саммит в Хиросиме.

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