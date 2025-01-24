Япония намерена работать над мировым ядерным разоружением вместе с США

Правительство Японии активизирует собственную работу, направленную на достижение мира без ядерного оружия, в тесном сотрудничестве с США.
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"Мы в курсе высказываний президента Трампа на эту тему. Всегда считали важными инициативы по контролю над вооружениями и разоружению государств, включая США, Россию и Китай", - отметил он. Хаяси подчеркнул, что Япония со своей стороны будет укреплять собственные реальные инициативы по достижению мира без ядерного оружия "в тесном сотрудничестве с США".