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Япония намерена провести встречу глав МИД G7 в Нью-Йорке во время ГА ООН

Япония намерена провести встречу глав МИД G7 в Нью-Йорке во время ГА ООН Правительство Японии намерено организовать встречу министров иностранных дел Группы семи (G7) на следующей неделе в Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 12:05
Япония намерена провести встречу глав МИД G7 в Нью-Йорке во время ГА ООН

Правительство Японии намерено организовать встречу министров иностранных дел Группы семи (G7) на следующей неделе в Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным правительственных источников, стороны планируют обсудить санкции против РФ.

Это будет уже четвертая по счету встреча глав МИД "семерки" в этом году. До этого министры встречались в Мюнхене, японском городе Каруидзава и Лондоне.

Япония в настоящее время председательствует в Группе семи. Саммит G7 состоялся в мае в Хиросиме.

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Версия на английском языке Japan eyes holding meeting of G7 FMs in New York during UN GA

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