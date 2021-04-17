Япония намерена провести Олимпиаду

«Правительство Японии не планирует отказываться от планов проведения летних Олимпийских игр в Токио невзирая на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране».
"Как я упомянул в начале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку", - заявил японский лидер, отвечая на вопрос не отказался ли Токио от замысла провести Игры на фоне новой вспышки коронавируса.
"Япония продолжит тщательную и полную подготовку, чтобы провести игры в Токио нынешним летом", - подчеркнул Суга.
Напомним, что Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.