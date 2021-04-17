О нас
Report Georgia
Аудио новости

Япония намерена провести Олимпиаду

Япония намерена провести Олимпиаду «Правительство Японии не планирует отказываться от планов проведения летних Олимпийских игр в Токио невзирая на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране».
Другие страны
17 апреля 2021 г. 08:48
Япония намерена провести Олимпиаду

«Правительство Японии не планирует отказываться от планов проведения летних Олимпийских игр в Токио невзирая на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

"Как я упомянул в начале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку", - заявил японский лидер, отвечая на вопрос не отказался ли Токио от замысла провести Игры на фоне новой вспышки коронавируса.

"Япония продолжит тщательную и полную подготовку, чтобы провести игры в Токио нынешним летом", - подчеркнул Суга.

Напомним, что Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi