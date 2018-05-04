Япония намерена потратить $55 млрд на создание нового истребителя

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Правительство Японии намерено потратить около 6 трлн иен ($55 млрд) на проект по созданию нового истребителя для своих ВВС с целью осуществить в 2030 году замену устаревающих F-2.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу газета Nikkei.

По информации, половина этой суммы будет направлена непосредственно на разработку и закупку 100 самолетов, а остальные средства предполагается использовать на обслуживание и вывод из эксплуатации старых машин.

По сведениям издания, наиболее вероятной считается сделка с американской корпорацией Lockheed Martin, которая предложила Японии план создания истребителя с технологией "стелс", представляющего собой гибрид двух самолетов этого класса - F-22 и F-35. Компания будет готова представить предварительный проект нового истребителя летом этого года.