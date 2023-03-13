О нас

Япония намерена помочь НАТО с доставкой гуманитарных грузов в Турцию

Япония намерена помочь НАТО с доставкой гуманитарных грузов в Турцию Власти Японии приняли решение направить самолет Сил самообороны для оказания помощи странам НАТО в сфере доставки гуманитарных грузов в Турцию, пострадавшую от землетрясений.
Другие страны
13 марта 2023 г. 14:50
Япония намерена помочь НАТО с доставкой гуманитарных грузов в Турцию

Власти Японии приняли решение направить самолет Сил самообороны для оказания помощи странам НАТО в сфере доставки гуманитарных грузов в Турцию, пострадавшую от землетрясений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении японского министерства иностранных дел.

Отмечается, что самолет во вторник вылетит в Пакистан, где находится партия гуманитарной помощи, которую необходимо доставить в Турцию. Кроме того, японские власти намерены делиться с НАТО своими знаниями и опытом в вопросе устранения последствий землетрясений, подчеркивается в материале ведомства.

Ранее Япония уже направила в Турцию команду врачей и спасателей, а также несколько бортов с гуманитарной помощью. В Сирию, в том числе пострадавшую от землетрясения, тоже был доставлен гуманитарный груз.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi