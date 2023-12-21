Япония намерена начать экспорт в Британию артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм

Япония может начать поставки в Великобританию артиллерийских боеприпасов, изменив правила экспорта вооружений.

Япония может начать поставки в Великобританию артиллерийских боеприпасов, изменив правила экспорта вооружений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Financial Times.

По сведениям издания, снаряды калибра 155 мм, которые производятся в Японии по лицензии британской BAE Systems, могут помочь решить вопрос восполнения истощенных запасов оружия и боеприпасов на британских складах.

Газета пишет, что правительство Японии планирует объявить о смягчении действующих правил экспорта оружия в пятницу. По данным американских СМИ, этот шаг позволит в первую очередь нарастить поставки в США боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.