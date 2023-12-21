О нас

Япония намерена начать экспорт в Британию артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм

Япония намерена начать экспорт в Британию артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм Япония может начать поставки в Великобританию артиллерийских боеприпасов, изменив правила экспорта вооружений.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 23:45
Япония намерена начать экспорт в Британию артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм

Япония может начать поставки в Великобританию артиллерийских боеприпасов, изменив правила экспорта вооружений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Financial Times.

По сведениям издания, снаряды калибра 155 мм, которые производятся в Японии по лицензии британской BAE Systems, могут помочь решить вопрос восполнения истощенных запасов оружия и боеприпасов на британских складах.

Газета пишет, что правительство Японии планирует объявить о смягчении действующих правил экспорта оружия в пятницу. По данным американских СМИ, этот шаг позволит в первую очередь нарастить поставки в США боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
16 декабря 2023 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi