Япония намерена модернизировать Patriot PAC-3 для перехвата гиперзвуковых ракет

Правительство Японии рассматривает возможность оснастить часть комплексов ПРО Patriot PAC-3 американскими радарами LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor).
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По данным ее источников, эта модернизация позволит комплексам перехватывать гиперзвуковые ракеты. Как заявляет компания-разработчик Raytheon, LTAMDS обеспечивают круговой обзор. Японские специалисты считают, что благодаря радарам дальность обнаружения увеличится в несколько раз и можно будет отслеживать цели, летящие на большой скорости и по меняющейся траектории.
В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, поражающие баллистическую ракету на среднем этапе траектории. В случае неудачи будет задействован второй уровень ПРО с использованием Patriot PAC-3, способных перехватывать ракету на заключительном этапе полета.
Всего у Японии восемь кораблей с системами Aegis и 34 комплекса Patriot PAC-3.