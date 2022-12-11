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Япония намерена модернизировать Patriot PAC-3 для перехвата гиперзвуковых ракет

Япония намерена модернизировать Patriot PAC-3 для перехвата гиперзвуковых ракет Правительство Японии рассматривает возможность оснастить часть комплексов ПРО Patriot PAC-3 американскими радарами LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor).
Другие страны
11 декабря 2022 г. 09:13
Япония намерена модернизировать Patriot PAC-3 для перехвата гиперзвуковых ракет

Правительство Японии рассматривает возможность оснастить часть комплексов ПРО Patriot PAC-3 американскими радарами LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yomiuri.

По данным ее источников, эта модернизация позволит комплексам перехватывать гиперзвуковые ракеты. Как заявляет компания-разработчик Raytheon, LTAMDS обеспечивают круговой обзор. Японские специалисты считают, что благодаря радарам дальность обнаружения увеличится в несколько раз и можно будет отслеживать цели, летящие на большой скорости и по меняющейся траектории.

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, поражающие баллистическую ракету на среднем этапе траектории. В случае неудачи будет задействован второй уровень ПРО с использованием Patriot PAC-3, способных перехватывать ракету на заключительном этапе полета.

Всего у Японии восемь кораблей с системами Aegis и 34 комплекса Patriot PAC-3.

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