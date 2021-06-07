Япония начнет выдавать паспорта вакцинации этим летом

Власти Японии планируют начать выдавать паспорта вакцинации против коронавируса летом текущего года.
Как передает Report, об этом в понедельник сообщила деловая газета
Отмечается, что на первой стадии такие паспорта будут выдаваться гражданам, которые часто путешествуют за границу. По данным издания, уже сейчас высокопоставленные японские чиновники при поездках в другие страны используют соответствующие сертификаты, поскольку в США и странах Европы все чаще стали запрашивать информацию о пройденной вакцинации.
Разработку системы паспортов вакцинации в Японии ведет специальная группа специалистов, которую курирует генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като. Ожидается, что к концу года будет разработана система цифровых паспортов вакцинации, работающая по принципу приложения для мобильных устройств.
Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили 2,9 млн из 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет.