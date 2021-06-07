Япония начнет выдавать паспорта вакцинации этим летом

Власти Японии планируют начать выдавать паспорта вакцинации против коронавируса летом текущего года.

Власти Японии планируют начать выдавать паспорта вакцинации против коронавируса летом текущего года.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщила деловая газета Nikkei .

Отмечается, что на первой стадии такие паспорта будут выдаваться гражданам, которые часто путешествуют за границу. По данным издания, уже сейчас высокопоставленные японские чиновники при поездках в другие страны используют соответствующие сертификаты, поскольку в США и странах Европы все чаще стали запрашивать информацию о пройденной вакцинации.

Разработку системы паспортов вакцинации в Японии ведет специальная группа специалистов, которую курирует генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като. Ожидается, что к концу года будет разработана система цифровых паспортов вакцинации, работающая по принципу приложения для мобильных устройств.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили 2,9 млн из 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет.