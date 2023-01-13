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Япония начала строительство военной базы для американских истребителей

Япония начала строительство военной базы для американских истребителей Япония начала строительство базы Сил самообороны на необитаемом острове в соответствии с планом переноса военных учений американских палубных истребителей.
Другие страны
13 января 2023 г. 06:57
Япония начала строительство военной базы для американских истребителей

Япония начала строительство базы Сил самообороны на необитаемом острове в соответствии с планом переноса военных учений американских палубных истребителей.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Japan Today.

Согласно отчету об оценке состояния окружающей среды, в ходе работ, которые продлятся четыре года на острове Маге в Кагосиме, министерство сначала построит взлетно-посадочные полосы и хранилища боеприпасов.

Проект проложит путь к перемещению учебного полигона истребителей США с острова Ивото в Тихом океане, примерно в 1250 км к югу от Токио.

Отметим, что министерство обороны Японии предложило выплатить 2,2 миллиарда иен (17 млн долларов США) в качестве компенсации местным рыбакам, которые не смогут работать в течение четырехлетнего периода строительства.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что новая база будет незаменимой для американских авианосцев, которые постоянно находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Американские военные ранее проводили учения по взлету и посадке на своей базе Ацуги недалеко от Токио, но в начале 1990-х полигон был временно перенесен на остров Ивото в основном из-за жалоб местных жителей на шум.

К 2018 году все истребители были переброшены из Ацуги на другую военную базу США в городе Ивакуни на западе Японии, что привело к более длительным полетам к месту обучения. Остров Ивото находится примерно в 1400 км к юго-востоку от Ивакуни.

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