Япония начала совместные с Италией учения ВВС с участием истребителей F-35A

Воздушные Силы самообороны Японии приступили к проведению совместных учений с ВВС Италии.

Воздушные Силы самообороны Японии приступили к проведению совместных учений с ВВС Италии.

Как передает Report со ссылкой на сайт японского штаба воздушных Сил самообороны, маневры проходят на базе Комацу в префектуре Исикава и прилегающем к ней воздушном пространстве.

Учения продлятся до 10 августа. От Японии в них задействованы четыре истребителя F-15 и один самолет-заправщик Boeing KC-767, от Италии - четыре истребителя F-35A, три Boeing KC-767, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения на базе бизнес-джета Gulfstream G550 и один военно-транспортный самолет C-130J.

Маневры будут проводиться в дневное время суток, чтобы не доставлять неудобств местным жителям. В ходе них стороны намерены отработать тактическое взаимодействие и провести несколько других тренировочных мероприятий для пилотов.