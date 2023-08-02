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Япония начала совместные с Италией учения ВВС с участием истребителей F-35A

Япония начала совместные с Италией учения ВВС с участием истребителей F-35A Воздушные Силы самообороны Японии приступили к проведению совместных учений с ВВС Италии.
Другие страны
2 августа 2023 г. 08:56
Япония начала совместные с Италией учения ВВС с участием истребителей F-35A

Воздушные Силы самообороны Японии приступили к проведению совместных учений с ВВС Италии.

Как передает Report со ссылкой на сайт японского штаба воздушных Сил самообороны, маневры проходят на базе Комацу в префектуре Исикава и прилегающем к ней воздушном пространстве.

Учения продлятся до 10 августа. От Японии в них задействованы четыре истребителя F-15 и один самолет-заправщик Boeing KC-767, от Италии - четыре истребителя F-35A, три Boeing KC-767, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения на базе бизнес-джета Gulfstream G550 и один военно-транспортный самолет C-130J.

Маневры будут проводиться в дневное время суток, чтобы не доставлять неудобств местным жителям. В ходе них стороны намерены отработать тактическое взаимодействие и провести несколько других тренировочных мероприятий для пилотов.

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