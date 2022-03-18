О нас
Аудио новости

Япония начала принимать украинских беженцев без проживающих в стране поручителей

Япония начала принимать украинских беженцев без проживающих в стране поручителей Правительство Японии разрешило принимать украинских беженцев, у которых нет проживающих в стране поручителей - родственников или знакомых.
Другие страны
18 марта 2022 г. 09:40
Япония начала принимать украинских беженцев без проживающих в стране поручителей

Правительство Японии разрешило принимать украинских беженцев, у которых нет проживающих в стране поручителей - родственников или знакомых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Как сообщает агентство Kyodo, Мацуно отметил, что беженцы с Украины смогут получить визу в упрощенном формате, им также не потребуется сертификат об отсутствии заражения новым коронавирусом для въезда в страну. Кроме того, власти Японии рассмотрят меры по поддержке украинских беженцев в вопросе обеспечения жильем и трудоустройством.

15 марта министр юстиции Японии Ёсихиса Фурукава объявил, что беженцы из Украины могут получать годовую визу, которая позволит им осуществлять трудовую деятельность.

По данным Kyodo, с 2 марта японские власти приняли 73 украинских беженца.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Japan begins accepting war-fleeing Ukrainians without guarantor

Другие новости из категории

Локдаун не помог остановить рост заболеваемости COVID-19 в Китае
Локдаун не помог остановить рост заболеваемости COVID-19 в Китае
18 марта 2022 г. 09:35
Япония и Австралия ввели новые санкции против России
Япония и Австралия ввели новые санкции против России
18 марта 2022 г. 09:15
ООН: Жертвами войны в Украине стали не менее 780 мирных жителей
ООН: Жертвами войны в Украине стали не менее 780 мирных жителей
18 марта 2022 г. 06:48
Макрон не исключил, что приедет в Киев
Макрон не исключил, что приедет в Киев
18 марта 2022 г. 06:12
G7 призвала срочно оказать гумпомощь Украине
G7 призвала срочно оказать гумпомощь Украине
18 марта 2022 г. 05:43
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
18 марта 2022 г. 01:45
Сейм Латвии призвал ООН создать бесполетную зону над Украиной
Сейм Латвии призвал ООН создать бесполетную зону над Украиной
18 марта 2022 г. 01:22
В Болгарии задержали экс-премьера Бойко Борисова
В Болгарии задержали экс-премьера Бойко Борисова
18 марта 2022 г. 00:51
В Ираке обстреляли ракетами военную базу США
В Ираке обстреляли ракетами военную базу США
18 марта 2022 г. 00:39
Новая Зеландия вводит новые санкции против России
Новая Зеландия вводит новые санкции против России
18 марта 2022 г. 00:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi