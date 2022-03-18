Япония начала принимать украинских беженцев без проживающих в стране поручителей

Правительство Японии разрешило принимать украинских беженцев, у которых нет проживающих в стране поручителей - родственников или знакомых.

Правительство Японии разрешило принимать украинских беженцев, у которых нет проживающих в стране поручителей - родственников или знакомых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Как сообщает агентство Kyodo, Мацуно отметил, что беженцы с Украины смогут получить визу в упрощенном формате, им также не потребуется сертификат об отсутствии заражения новым коронавирусом для въезда в страну. Кроме того, власти Японии рассмотрят меры по поддержке украинских беженцев в вопросе обеспечения жильем и трудоустройством.

15 марта министр юстиции Японии Ёсихиса Фурукава объявил, что беженцы из Украины могут получать годовую визу, которая позволит им осуществлять трудовую деятельность.

По данным Kyodo, с 2 марта японские власти приняли 73 украинских беженца.