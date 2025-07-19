Япония на следующей неделе проведет еще одни переговоры по тарифам с США

Главный переговорщик Японии по тарифам Рёсэй Акадзава заявил в субботу, что планирует посетить Вашингтон на следующей неделе, чтобы провести дальнейшие переговоры с Соединенными Штатами на уровне министров.
Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.
Токио надеется заключить сделку до 1 августа, чтобы избежать введения президентом Дональдом Трампом 25-процентной пошлины на импорт из Японии.
"Я намерен продолжать активно добиваться соглашения, которое будет выгодно как Японии, так и Соединенным Штатам, при этом защищая наши национальные интересы", - заявил Акадзава.