Япония на следующей неделе проведет еще одни переговоры по тарифам с США

Главный переговорщик Японии по тарифам Рёсэй Акадзава заявил в субботу, что планирует посетить Вашингтон на следующей неделе, чтобы провести дальнейшие переговоры с Соединtнными Штатами на уровне министров.

Главный переговорщик Японии по тарифам Рёсэй Акадзава заявил в субботу, что планирует посетить Вашингтон на следующей неделе, чтобы провести дальнейшие переговоры с Соединенными Штатами на уровне министров.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Токио надеется заключить сделку до 1 августа, чтобы избежать введения президентом Дональдом Трампом 25-процентной пошлины на импорт из Японии.

"Я намерен продолжать активно добиваться соглашения, которое будет выгодно как Японии, так и Соединенным Штатам, при этом защищая наши национальные интересы", - заявил Акадзава.