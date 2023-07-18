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Япония может запретить экспорт в РФ машин с объемом двигателя более 1,9 литра

Япония может запретить экспорт в РФ машин с объемом двигателя более 1,9 литра Правительство Японии в рамках пакета новых ограничительных мер против России из-за ситуации вокруг Украины намерено запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра.
Другие страны
18 июля 2023 г. 04:47
Япония может запретить экспорт в РФ машин с объемом двигателя более 1,9 литра

Правительство Японии в рамках пакета новых ограничительных мер против России из-за ситуации вокруг Украины намерено запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, соответствующее решение может вступить в силу уже в начале августа. Кроме того, японские власти рассчитывают полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

Yomiuri отмечает, что в 2022 году поддержанные автомобили стали главным товаром японского экспорта в РФ. Объем поставок этих транспортных средств в Россию занял 26% от общего показателя экспорта из Японии соответствующей продукции. Так, в прошлом году в РФ были направлены порядка 200 тыс. поддержанных автомобилей общей стоимостью около 250 млрд иен ($1,8 млрд). По мнению издания, после введения новых санкций экспорт будет ограничен лишь малолитражными автомобилями, и его размер в денежном выражении снизится примерно до 100 млрд иен ($720 млн).

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya yeni və işlənmiş avtomobillərin Rusiyaya ixracını qadağan etmək niyyətindədir

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