Япония может запретить экспорт подержанных авто в РФ

Власти Японии в случае, если Группа семи (G7) примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ, может запретить поставки подержанных автомобилей, которые в настоящее время являются одной из главных статей экспорта в Россию.

Власти Японии в случае, если Группа семи (G7) примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ, может запретить поставки подержанных автомобилей, которые в настоящее время являются одной из главных статей экспорта в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу агентство Kyodo.

В настоящее время Япония в рамках санкций против России из-за ситуации в Украине прекратила экспорт в РФ автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $45 тыс. по текущему курсу). В случае расширения эмбарго, как отмечает агентство, под запрет на поставки могут попасть и другие автомобили, включая подержанные.

"Это, вероятно, окажет влияние на японские компании и региональную экономику", - пишет Kyodo. Кроме того, список может быть расширен за счет включения в него автомобильных шин, косметики, одежды.