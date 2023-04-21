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Япония может запретить экспорт подержанных авто в РФ

Япония может запретить экспорт подержанных авто в РФ Власти Японии в случае, если Группа семи (G7) примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ, может запретить поставки подержанных автомобилей, которые в настоящее время являются одной из главных статей экспорта в Россию.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 08:48
Япония может запретить экспорт подержанных авто в РФ

Власти Японии в случае, если Группа семи (G7) примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ, может запретить поставки подержанных автомобилей, которые в настоящее время являются одной из главных статей экспорта в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу агентство Kyodo.

В настоящее время Япония в рамках санкций против России из-за ситуации в Украине прекратила экспорт в РФ автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $45 тыс. по текущему курсу). В случае расширения эмбарго, как отмечает агентство, под запрет на поставки могут попасть и другие автомобили, включая подержанные.

"Это, вероятно, окажет влияние на японские компании и региональную экономику", - пишет Kyodo. Кроме того, список может быть расширен за счет включения в него автомобильных шин, косметики, одежды.

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