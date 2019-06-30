Япония может возобновить вылов китов

Срок членства Японии в Международной комиссии по промыслу китов (IWC) истек в воскресенье, 30 июня, и страна может возобновить их вылов.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, японским рыбакам будет разрешен промысел в территориальных водах страны и ее исключительной экономической зоне, но не в водах Антарктиды.

Правительство Японии объявило о выходе из IWC в декабре прошлого года, за что подверглась критике со стороны ряда государств, включая Австралию. Тогда в Токио подчеркнули, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел. Кроме того, в правительстве отметили, что употребление китов в пищу и использование получаемых из них продуктов является частью культуры и жизни японцев с давних времен.

Власти страны также отметили, что Япония намерена остаться в рядах комиссии в качестве наблюдателя и будет стремиться к "возрождению ее функций".