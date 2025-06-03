Япония может сотрудничать с США в разработке системы ПРО "Золотой купол"

Правительство Японии приступило к рассмотрению возможности сотрудничества с США в создании противоракетной системы (ПРО) "Золотой купол", о которой ранее заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Правительство Японии приступило к рассмотрению возможности сотрудничества с США в создании противоракетной системы (ПРО) "Золотой купол", о которой ранее заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ведущая деловая японская газета Nikkei.

По ее сведениям, эту тему японский премьер-министр Сигэру Исиба обсуждал с Трампом по телефону в мае. Как ожидается, сотрудничество может коснуться исследований в области передовых технологий перехвата, а также разработки соответствующего оборудования. Конкретно речь идет об искусственном интеллекте и квантовых вычислениях, которые могут применяться для обнаружения и отслеживания ракет.

Участие Японии в "Золотом куполе", как отмечает Nikkei, может стать "козырем" для Токио в переговорах с США по таможенным пошлинам, поскольку сотрудничество в сфере оборонного оборудования является одним из факторов, затрагиваемых в ходе переговоров. Таким образом, пишет газета, Япония как союзник США сможет продемонстрировать свой вклад в безопасность и добиться уступок со стороны Трампа.

Укрепление системы ПРО США будет "способствовать безопасности в Восточной Азии", пишет газета, отмечая, что Япония "подвергается угрозам", как и Соединенные Штаты. В качестве таких угроз приводятся Китай и РФ, которые разрабатывают способные летать по изменяемой траектории гиперзвуковые ракеты, а также КНДР, неоднократно проводившая испытания межконтинентальных баллистических ракет.