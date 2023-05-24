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Япония может присоединиться к деятельности США по слежению за спутниками

Япония может присоединиться к деятельности США по слежению за спутниками Правительство Японии намерено принять участие в деятельности властей США по слежению за иностранными спутниками в рамках Объединенного центра космических операций, функционирующего под руководством Вашингтона.
Другие страны
24 мая 2023 г. 06:26
Япония может присоединиться к деятельности США по слежению за спутниками

Правительство Японии намерено принять участие в деятельности властей США по слежению за иностранными спутниками в рамках Объединенного центра космических операций, функционирующего под руководством Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, в работе центра задействованы власти Австралии, Великобритании и Канады. Ожидается, что участие Токио в соответствующей деятельности улучшит возможности Японии по защите собственных государственных и частных спутников, а также повысит обороноспособность страны. При этом японские власти могут официально объявить о планах присоединиться к центру уже летом, отмечает газета.

В январе на встрече глав военных и внешнеполитических ведомств США и Японии было указано на необходимость активизировать сотрудничество двух стран в сфере космической безопасности. В частности, Соединенные Штаты пообещали оказать вооруженное содействие Токио в случае агрессивных действий против его космических аппаратов.

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