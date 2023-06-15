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Япония может поставить США снаряды для переправки Украине

Япония может поставить США снаряды для переправки Украине Япония рассматривает возможность передачи США боеприпасов, которые затем могут быть отправлены в Украину и использованы в контрнаступлении украинских войск.
Другие страны
15 июня 2023 г. 11:34
Япония может поставить США снаряды для переправки Украине

Япония рассматривает возможность передачи США боеприпасов, которые затем могут быть отправлены в Украину и использованы в контрнаступлении украинских войск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета WSJ со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники издания, Токио может направить Вашингтону снаряды калибра 155 мм, руководствуясь подписанным в 2016 году двусторонним соглашением, согласно которому страны могут осуществлять обмен боеприпасами в рамках давнего партнерства в сфере безопасности. Сроки поставки и количество боеприпасов, которые Япония может передать, не уточняются.

Как отмечает газета, после привлечения значительных ресурсов из собственных запасов США ищут возможность продолжать поддержку Украины без ущерба для своей боеготовности. Представитель Пентагона заявил, что США "продолжают вести совместную работу с Японией и еще 50 странами в области поддержки Украины".

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Версия на английском языке Japan may supply US with shells for shipment to Ukraine

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