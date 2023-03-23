Япония планирует направить Украине транспорт и строительную технику

Правительство Японии рассматривает возможность отправки Украине транспортных средств и строительной техники в качестве гуманитарной помощи.

Правительство Японии рассматривает возможность отправки Украине транспортных средств и строительной техники в качестве гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе дебатов заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы хотим рассмотреть возможность направления такого вида помощи, как транспортные средства и строительная техника", - отметил он, добавив, что соответствующая техника может быть использована в Украине для разбора завалов, а также в процессе разминирования территорий.

В прошлом году Япония направляла Украине несколько партий грузов из резервов Сил самообороны Японии. Туда вошли бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы. Токио также неоднократно направлял Киеву генераторы и другую гуманитарную помощь на общую сумму порядка 210 млрд иен (около 1,6 млрд долларов).