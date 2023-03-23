О нас

Япония планирует направить Украине транспорт и строительную технику

Япония планирует направить Украине транспорт и строительную технику Правительство Японии рассматривает возможность отправки Украине транспортных средств и строительной техники в качестве гуманитарной помощи.
Другие страны
23 марта 2023 г. 12:30
Япония планирует направить Украине транспорт и строительную технику

Правительство Японии рассматривает возможность отправки Украине транспортных средств и строительной техники в качестве гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе дебатов заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы хотим рассмотреть возможность направления такого вида помощи, как транспортные средства и строительная техника", - отметил он, добавив, что соответствующая техника может быть использована в Украине для разбора завалов, а также в процессе разминирования территорий.

В прошлом году Япония направляла Украине несколько партий грузов из резервов Сил самообороны Японии. Туда вошли бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы. Токио также неоднократно направлял Киеву генераторы и другую гуманитарную помощь на общую сумму порядка 210 млрд иен (около 1,6 млрд долларов).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
17 марта 2023 г. 11:00
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
17 марта 2023 г. 17:44
Президент встретился и побеседовал с жителями села Талыш
Президент встретился и побеседовал с жителями села Талыш
18 марта 2023 г. 13:19
Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
19 марта 2023 г. 17:48
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
21 марта 2023 г. 05:44
Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
ФотоЦентр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
21 марта 2023 г. 14:30
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
22 марта 2023 г. 02:30
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi