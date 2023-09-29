Япония модернизирует 33 гражданских порта и аэропорта для военных нужд

Правительство Японии планирует модернизировать несколько гражданских портов и аэропортов для возможного использования этих объектов военными в случае вооруженного конфликта в регионе.

Правительство Японии планирует модернизировать несколько гражданских портов и аэропортов для возможного использования этих объектов военными в случае вооруженного конфликта в регионе.

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, предварительно составлен список из 33 объектов.

В частности, речь идет о расширении взлетно-посадочных полос, чтобы аэропорты могли принимать военно-транспортные самолеты, строительстве новых рулежных дорожек, стоянок и ангаров. Морские порты также планируется оборудовать инфраструктурой, которая позволит принимать транспортные корабли.

Издание уточняет, что это нужно для того, чтобы при необходимости Силы самообороны Японии могли использовать гражданские объекты для эвакуации граждан, переброски войск и их снабжения, в том числе топливом. В правящей Либерально-демократической партии также отмечают, что эти объекты смогут использовать и американские военные.

В настоящее время в список включены 14 аэропортов и 19 портов. Более половины из них находятся на островах Рюкю, расположенных к юго-западу от основной части Японии. Это направление Токио считает потенциально опасным из-за ситуации вокруг Тайваня. В частности, речь идет об аэропортах на островах Ёнагуни, Исигаки, Мияко, а также на островах Кюсю и Сикоку.