Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами

Министерство обороны Японии разрабатывает программу оснащения вооруженных сил страны гиперзвуковыми ракетами большой дальности. Их предполагается поставить в войска ориентировочно в 2030 году.

Министерство обороны Японии разрабатывает программу оснащения вооруженных сил страны гиперзвуковыми ракетами большой дальности. Их предполагается поставить в войска ориентировочно в 2030 году.

Как передает Report, об этом сообщила ведущая экономическая газета страны Nikkei .

Гиперзвуковые ракеты благодаря большой скорости и способности к резкому маневрированию должны серьезно повысить наступательный потенциал вооруженных сил страны. Они рассматриваются как средство стратегического сдерживания в отношении Китая и КНДР, отмечает издание.

По его данным, оснащение войск гиперзвуковыми ракетами рассматривается как завершающий этап текущей модернизации ударного потенциала ВС Японии.

Ориентировочно в 2026 году в Японии будут развернуты баллистические ракеты наземного базирования "Тип-12" собственного производства дальностью более 1 000 км. С 2027 по 2030 год их модернизированными вариантами предполагается оснастить боевые корабли и самолеты.