Япония изучает необходимость эвакуации своих граждан из Украины

Правительство Японии изучает необходимость эвакуации своих граждан, включая сотрудников посольства, с территории Украины.

Правительство Японии изучает необходимость эвакуации своих граждан, включая сотрудников посольства, с территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

"Мы рассматриваем подход к этому вопросу властей США и других государств", - заявил источник агентства в японском МИД.

Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства.