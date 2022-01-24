О нас
Report Georgia
Аудио новости

Япония изучает необходимость эвакуации своих граждан из Украины

Япония изучает необходимость эвакуации своих граждан из Украины Правительство Японии изучает необходимость эвакуации своих граждан, включая сотрудников посольства, с территории Украины.
Другие страны
24 января 2022 г. 12:43
Япония изучает необходимость эвакуации своих граждан из Украины

Правительство Японии изучает необходимость эвакуации своих граждан, включая сотрудников посольства, с территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

"Мы рассматриваем подход к этому вопросу властей США и других государств", - заявил источник агентства в японском МИД.

Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Japan studying need to evacuate citizens from Ukraine

Самое читаемое

Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
18 января 2022 г. 11:34
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Создан сайт по организации поездок в Карабах
Создан сайт по организации поездок в Карабах
18 января 2022 г. 11:13
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
17 января 2022 г. 17:14
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
19 января 2022 г. 23:41
Задержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
ФотоЗадержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
19 января 2022 г. 08:35
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27
Восстанавливается водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш
ФотоВосстанавливается водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш
17 января 2022 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi