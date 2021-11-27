Япония из-за нового штамма дополнительно ужесточает въезд из стран Южной Африки

Правительство Японии приняло решение еще сильнее ужесточить въездные ограничения из южноафриканских стран, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

Правительство Японии приняло решение еще сильнее ужесточить въездные ограничения из южноафриканских стран, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"В настоящее время наш ответ на ситуацию с новым штаммом - это запрет на въезд граждан девяти южноафриканских стран", - отметил он.

Граждане Японии и иностранцы, обладающие долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие с территории девяти южноафриканских стран, включая ЮАР, Эсватини, Зимбабве и Мозамбик, обязаны будут пройти десятидневный карантин в специальных отелях.

Ранее в пятницу власти страны приняли решение ужесточить въездные ограничения из шести южноафриканских стран, где был обнаружен новый штамм коронавируса. Речь идет, в частности, о Южно-Африканской Республике, Эсватини, Зимбабве, Намибии. В субботу к списку были добавлены еще три государства, включая Мозамбик.

Ранее ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними с ней странами ввели Евросоюз, Великобритания, Израиль и Сингапур.

Первый человек, инфицированный новым штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване.