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Япония и Южная Корея проведут встречу по санкциям в отношении России и КНДР

Япония и Южная Корея проведут встречу по санкциям в отношении России и КНДР Делегации Министерств финансов Японии и Южной Кореи планируют провести встречу 25 июня, где обсудят санкции против России и Северной Кореи.
Другие страны
21 июня 2024 г. 11:00
Япония и Южная Корея проведут встречу по санкциям в отношении России и КНДР

Делегации Министерств финансов Японии и Южной Кореи планируют провести встречу 25 июня, где обсудят санкции против России и Северной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил на пресс-конференции в Токио.

Стороны также обсудят вопросы, связанные с недопущением попадания финансовых потоков в Россию и Северную Корею на фоне подписанного 19 июня договора между Москвой и Пхеньяном.

Кроме того, делегации обсудят экономическое сотрудничество в регионе и между Японией и Южной Кореей.

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