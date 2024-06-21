Япония и Южная Корея проведут встречу по санкциям в отношении России и КНДР

Делегации Министерств финансов Японии и Южной Кореи планируют провести встречу 25 июня, где обсудят санкции против России и Северной Кореи.

Делегации Министерств финансов Японии и Южной Кореи планируют провести встречу 25 июня, где обсудят санкции против России и Северной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил на пресс-конференции в Токио.

Стороны также обсудят вопросы, связанные с недопущением попадания финансовых потоков в Россию и Северную Корею на фоне подписанного 19 июня договора между Москвой и Пхеньяном.

Кроме того, делегации обсудят экономическое сотрудничество в регионе и между Японией и Южной Кореей.