Япония и Южная Корея осудили пуск ракеты КНДР с разведывательным спутником

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава и ее южнокорейский коллега Пак Чин в ходе переговоров в Пусане осудили пуск ракеты КНДР с первым разведывательным спутником, который был осуществлен 21 ноября.

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава и ее южнокорейский коллега Пак Чин в ходе переговоров в Пусане осудили пуск ракеты КНДР с первым разведывательным спутником, который был осуществлен 21 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном японским МИД.

"Министры решительно осудили пуск баллистической ракеты КНДР. Даже если она предназначалась для запуска спутника, в ходе произошедшего были использованы технологии баллистических ракет, что является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Участники встречи подтвердили, что Япония, Южная Корея, а также США продолжат тесное сотрудничество для выработки подхода к сложившейся ситуации.

Кроме того, Камикава "выразила благодарность за последовательную поддержку со стороны правительства Южной Кореи в деле немедленного решения проблемы похищений японских граждан разведывательными службами КНДР".

КНДР успешно вывела спутник "Маллигён-1" на орбиту 21 ноября. До этого Пхеньян предпринял две неудачные попытки в августе и мае. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями городов Республики Корея, полученными с помощью разведывательного спутника. Он также изучил сделанные спутником снимки, на которых был запечатлен американский атомный авианосец Carl Vinson в Пусане и военные базы на Гавайях.