О нас

Япония и Южная Корея объединят радиолокационные системы с США для отслеживания ракет КНДР

Япония и Южная Корея объединят радиолокационные системы с США для отслеживания ракет КНДР Министерства обороны Японии и Южной Кореи планируют в начале июня согласовать подключение своих радаров к американской системе для обмена информацией о баллистических ракетах КНДР.
Другие страны
9 мая 2023 г. 10:42
Япония и Южная Корея объединят радиолокационные системы с США для отслеживания ракет КНДР

Министерства обороны Японии и Южной Кореи планируют в начале июня согласовать подключение своих радаров к американской системе для обмена информацией о баллистических ракетах КНДР.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на знакомый с вопросом источник.

По информации агентства, соглашение должно быть достигнуто на полях азиатского оборонного саммита в Сингапуре (IISS Shangri-La Dialogue). Он планируется со 2 по 4 июня. Министры обороны Японии, Южной Кореи и США в ходе саммита обсудят вопрос об объединении радиолокационных систем.

Сейчас Япония и Южная Корея связаны с радиолокационными системами США, но не совместно, а по отдельности. Объединение систем, уточняет Reuters, позволит ускорить обмен информацией о северокорейских ракетах в режиме реального времени. Стороны договорились стремиться к этой цели еще осенью 2022 года, когда Северная Корея приступила к регулярному запуску баллистических ракет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Гутерриш заявил о сохранении препятствий с экспортом по зерновой сделке
Гутерриш заявил о сохранении препятствий с экспортом по зерновой сделке
9 мая 2023 г. 10:19
Пять стран в ближайшем будущем могут покинуть Евросоюз
Пять стран в ближайшем будущем могут покинуть Евросоюз
9 мая 2023 г. 10:02
Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае
Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае
9 мая 2023 г. 09:36
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
9 мая 2023 г. 09:30
Армия Израиля сообщила, что нанесла удары по 10 объектам радикалов в секторе Газа
Армия Израиля сообщила, что нанесла удары по 10 объектам радикалов в секторе Газа
9 мая 2023 г. 09:09
Войска РФ выпустили по Киеву 15 ракет
Войска РФ выпустили по Киеву 15 ракет
9 мая 2023 г. 08:59
Глава МИД Британии обсудит в США помощь Украине
Глава МИД Британии обсудит в США помощь Украине
9 мая 2023 г. 08:37
В ООН назвали число погибших гражданских в российско-украинской войне
В ООН назвали число погибших гражданских в российско-украинской войне
9 мая 2023 г. 06:12
США перебросили в Эстонию истребители F-22
США перебросили в Эстонию истребители F-22
9 мая 2023 г. 05:09
В Судане разграблены склады ООН
В Судане разграблены склады ООН
9 мая 2023 г. 04:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi