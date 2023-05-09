Япония и Южная Корея объединят радиолокационные системы с США для отслеживания ракет КНДР

Министерства обороны Японии и Южной Кореи планируют в начале июня согласовать подключение своих радаров к американской системе для обмена информацией о баллистических ракетах КНДР.

Министерства обороны Японии и Южной Кореи планируют в начале июня согласовать подключение своих радаров к американской системе для обмена информацией о баллистических ракетах КНДР.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на знакомый с вопросом источник.

По информации агентства, соглашение должно быть достигнуто на полях азиатского оборонного саммита в Сингапуре (IISS Shangri-La Dialogue). Он планируется со 2 по 4 июня. Министры обороны Японии, Южной Кореи и США в ходе саммита обсудят вопрос об объединении радиолокационных систем.

Сейчас Япония и Южная Корея связаны с радиолокационными системами США, но не совместно, а по отдельности. Объединение систем, уточняет Reuters, позволит ускорить обмен информацией о северокорейских ракетах в режиме реального времени. Стороны договорились стремиться к этой цели еще осенью 2022 года, когда Северная Корея приступила к регулярному запуску баллистических ракет.