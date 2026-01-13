Япония и Южная Корея договорились об усилении двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во вторник договорились активизировать двустороннее сотрудничество в сфере экономической безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Решение принято на фоне новых китайских ограничений на экспорт ключевых товаров, которые, как предполагается, включают редкоземельные элементы.

На совместной пресс-конференции Такаити также сообщила, что стороны подтвердили намерение продолжать взаимные визиты на уровне саммитов.

Ли подчеркнул важность трёхстороннего сотрудничества с общим союзником в лице США, и подтвердил готовность работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова на фоне ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи.

"Мы договорились продвигать обсуждения в области экономической безопасности для стратегического и взаимовыгодного сотрудничества", - цитирует Kyodo слова Такаити.

Агентство отмечает, что в начале переговоров, японский премьер отметила: Япония и Южная Корея "должны развивать двусторонние отношения и совместно работать ради стабильности в регионе" и выразила надежду вывести их сотрудничество "на новый уровень".

В свою очередь Ли добавил, что сотрудничество Сеула и Токио "сейчас важнее, чем когда-либо" в условиях "быстро меняющегося международного порядка".