Япония и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере безопасности

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонг договорились о сотрудничестве двух стран в области безопасности.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонг договорились о сотрудничестве двух стран в области безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Kyodo.

В частности, как отмечается, речь идет о сотрудничестве в области морской безопасности в условиях растущей, по мнению Токио, военной активности Китая в регионе.

Премьер Японии и президент Вьетнама договорились начать обсуждение реализации японской программы, так называемой Официальной помощи в области безопасности.

В рамках этой программы Токио планирует предоставление оборонной техники странам-единомышленникам, выделив на это 2 млрд иен (около 13 млн долларов) на 2024 финансовый год.