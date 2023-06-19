Япония и Украина подписали меморандум о восстановлении

Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области восстановления украинской инфраструктуры, в том числе с использованием опыта японских специалистов, приобретенного ими после землетрясения и цунами 2011 года.

Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области восстановления украинской инфраструктуры, в том числе с использованием опыта японских специалистов, приобретенного ими после землетрясения и цунами 2011 года.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте японского Управления по делам реконструкции.

Документ подписали министр по делам реконструкции Хиромити Ватанабэ и вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, который находится с визитом в Японии.

"Основываясь на этом меморандуме, Управление по делам реконструкции будет стремиться к дальнейшему предоставлению знаний о восстановлении после Великого восточно-японского землетрясения, чтобы внести свой вклад в решение проблем, с которыми сталкивается Украина", - отмечается в документе. В частности, он предусматривает обмен опытом в области реконструкции жилья, восстановления водопроводной, канализационной и транспортной инфраструктуры, а также развития школ. Стороны намерены наладить отдельные каналы связи для взаимодействия в рамках меморандума.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму $7,6 млрд.