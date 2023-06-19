О нас

Япония и Украина подписали меморандум о восстановлении

Япония и Украина подписали меморандум о восстановлении Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области восстановления украинской инфраструктуры, в том числе с использованием опыта японских специалистов, приобретенного ими после землетрясения и цунами 2011 года.
Другие страны
19 июня 2023 г. 07:58
Япония и Украина подписали меморандум о восстановлении

Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области восстановления украинской инфраструктуры, в том числе с использованием опыта японских специалистов, приобретенного ими после землетрясения и цунами 2011 года.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте японского Управления по делам реконструкции.

Документ подписали министр по делам реконструкции Хиромити Ватанабэ и вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, который находится с визитом в Японии.

"Основываясь на этом меморандуме, Управление по делам реконструкции будет стремиться к дальнейшему предоставлению знаний о восстановлении после Великого восточно-японского землетрясения, чтобы внести свой вклад в решение проблем, с которыми сталкивается Украина", - отмечается в документе. В частности, он предусматривает обмен опытом в области реконструкции жилья, восстановления водопроводной, канализационной и транспортной инфраструктуры, а также развития школ. Стороны намерены наладить отдельные каналы связи для взаимодействия в рамках меморандума.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму $7,6 млрд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiya və Ukrayna infrastrukturun bərpasına dair memorandum imzalayıb

Самое читаемое

ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
13 июня 2023 г. 09:28
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
13 июня 2023 г. 17:16
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
14 июня 2023 г. 18:35
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
15 июня 2023 г. 19:30
В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
ФотоВ Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
16 июня 2023 г. 09:36
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
17 июня 2023 г. 00:06
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
17 июня 2023 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi