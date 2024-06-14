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Япония и Украина намерены сотрудничать в сфере разведки

Япония и Украина намерены сотрудничать в сфере разведки Япония и Украина намерены сотрудничать в разведывательной области, а также планируют заключить соглашение о защите информации для обмена секретными данными.
Другие страны
14 июня 2024 г. 06:06
Япония и Украина намерены сотрудничать в сфере разведки

Япония и Украина намерены сотрудничать в разведывательной области, а также планируют заключить соглашение о защите информации для обмена секретными данными.

Как передает Report, об этом говорится в тексте двустороннего соглашения, опубликованном японским МИД.

В частности, в нем отмечается, что "японская сторона продолжит оказывать помощь Украине в соответствии со своими конституционными и правовыми требованиями и положениями".

Поддержка включает "предоставление нелетального оборудования и товаров", лечение раненых украинских военных и "сотрудничество в сфере разведки в области безопасности и обороны".

"Стороны намерены заключить соглашение по безопасности информации между Японией и Украиной с целью взаимной защиты секретной информации, которой обмениваются стороны, а также расширения и облегчения обмена информацией между соответствующими ведомствами сторон", - говорится в тексте документа.

Для этого Япония и Украина намерены провести "диалог по политике безопасности на высоком уровне".

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