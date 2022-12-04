Япония и США займутся исследованием технологий перехвата гиперзвукового оружия

Япония и США рассмотрят возможность совместного исследования ракетных технологий для перехвата гиперзвуковых планирующих боевых блоков на высотах, где нынешние системы ПРО неэффективны.

Япония и США рассмотрят возможность совместного исследования ракетных технологий для перехвата гиперзвуковых планирующих боевых блоков на высотах, где нынешние системы ПРО неэффективны.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei .

В частности, речь идет о разработке начиная с 2023 года крупных ракетных двигателей и других компонентов для перехватчиков. Они должны летать на большие расстояния на высоких скоростях и иметь возможность поворачиваться вслед за изменениями траектории гиперзвуковых блоков.

Японское минобороны также рассмотрит возможность сотрудничества с США для создания сети небольших спутников и развертывания беспилотников, чтобы получить возможность обнаруживать гиперзвуковые блоки из космоса, отмечает издание.