Япония и США третий день проводят совместные учения из-за ракетных пусков КНДР

Военнослужащие Японии и США в воскресенье провели совместные учения с участием боевых кораблей и самолетов из-за осуществленного КНДР запуска баллистической ракеты.

Военнослужащие Японии и США в воскресенье провели совместные учения с участием боевых кораблей и самолетов из-за осуществленного КНДР запуска баллистической ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий доклад опубликовал Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

Ранее аналогичные мероприятия состоялись 17 и 18 марта. В воскресенье от Японии в учениях были задействованы эсминец "Атаго" и четыре истребителя F-15, от США - эсминец "Милиус", два стратегических бомбардировщика B-1B и четыре истребителя F-16. Цель учений заключалась в укреплении японо-американского альянса за счет отработки реагирования на запуск баллистических ракет.

По данным Минобороны Японии, ракета КНДР в воскресенье пролетела до 800 км, достигнув максимальной высоты до 50 км, упав вне японской исключительной экономической зоны. Существует вероятность, что она обладала изменяемой траекторией полета. В связи с произошедшим Япония выразила протест КНДР по линии посольства в Пекине. Этот запуск стал девятым с начала года.

Предыдущие испытания состоялись 16 марта, тогда КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск был совершен перед началом первого за 12 лет визита президента Южной Кореи в Японию, где одной из тем переговоров стала ракетно-ядерная программа Пхеньяна.