О нас

Япония и США третий день проводят совместные учения из-за ракетных пусков КНДР

Япония и США третий день проводят совместные учения из-за ракетных пусков КНДР Военнослужащие Японии и США в воскресенье провели совместные учения с участием боевых кораблей и самолетов из-за осуществленного КНДР запуска баллистической ракеты.
Другие страны
19 марта 2023 г. 12:35
Япония и США третий день проводят совместные учения из-за ракетных пусков КНДР

Военнослужащие Японии и США в воскресенье провели совместные учения с участием боевых кораблей и самолетов из-за осуществленного КНДР запуска баллистической ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий доклад опубликовал Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

Ранее аналогичные мероприятия состоялись 17 и 18 марта. В воскресенье от Японии в учениях были задействованы эсминец "Атаго" и четыре истребителя F-15, от США - эсминец "Милиус", два стратегических бомбардировщика B-1B и четыре истребителя F-16. Цель учений заключалась в укреплении японо-американского альянса за счет отработки реагирования на запуск баллистических ракет.

По данным Минобороны Японии, ракета КНДР в воскресенье пролетела до 800 км, достигнув максимальной высоты до 50 км, упав вне японской исключительной экономической зоны. Существует вероятность, что она обладала изменяемой траекторией полета. В связи с произошедшим Япония выразила протест КНДР по линии посольства в Пекине. Этот запуск стал девятым с начала года.

Предыдущие испытания состоялись 16 марта, тогда КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск был совершен перед началом первого за 12 лет визита президента Южной Кореи в Японию, где одной из тем переговоров стала ракетно-ядерная программа Пхеньяна.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
17 марта 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi