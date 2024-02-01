Япония и США провели учения в Филиппинском море с участием двух авианосных групп

Силы самообороны Японии провели совместные учения с ВМС США в Филиппинском море к югу от Окинавы, в которых приняли участие две американские авианосные группы "Теодор Рузвельт" и "Карл Винсон".

Силы самообороны Японии провели совместные учения с ВМС США в Филиппинском море к югу от Окинавы, в которых приняли участие две американские авианосные группы "Теодор Рузвельт" и "Карл Винсон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении морских Сил самообороны Японии.

В ходе маневров, которые длились с 29 января по 1 февраля, было задействовано в общей сложности 11 кораблей США и один японский эсминец-вертолетоносец класса "Хюга".

Стороны отработали совместные действия в международных водах, включая тренировки по взлету и посадке палубной авиации, противовоздушную оборону, разведку на море, а также тактические учения.

"Скоординированные морские операции в Филиппинском море являются частью обычного присутствия ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе. ВМС США вместе с нашей сетью партнеров незаменимы для обеспечения морской безопасности и беспрепятственной законной торговли в регионе", - отмечается в сообщении Седьмого флота США.