Япония и США провели совместные военно-воздушные учения в ответ на ракетный запуск КНДР

Япония и США в среду провели совместные военно-воздушные учения в ответ на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Япония и США в среду провели совместные военно-воздушные учения в ответ на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило японское оборонное ведомство.

Учения прошли к востоку от юго-западного острова Кюсю. От воздушных Сил самообороны Японии в них приняли участие четыре истребителя F-2, а от ВС США - два истребителя F-15C и самолет-дозаправщик KC-135. Учения призваны продемонстрировать совместную готовность Японии и США ответить на любое обострение ситуации на фоне очередного северокорейского пуска.

КНДР в среду осуществила запуск, как считают в Японии, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Высота ее полета составила 6 тыс. км, она пролетела около 1 тыс. км и находилась в воздухе 74 минуты, что стало рекордом среди всех северокорейских пусков. В марте 2022 года запущенная КНДР МБР "Хвасон-17" находилась в полете 71 минуту. В японском Минобороны полагают, что запущенная в среду МБР при обычной траектории полета могла бы достичь любой точки на территории США

С 2017 года КНДР испытала 14 ракет с дальностью полета 5,5 тыс. км и более, которые Япония относит к классу МБР. Больше всего таких запусков (семь) было произведено в 2022 году. В 2023 году КНДР осуществила уже четыре таких пуска.